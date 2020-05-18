منار المنسي: زوجي كان عاشقا لتراب سيناء ودائم الحديث عنها وعلاقاته بأهلها كانت طيبة

«الشهيد البطل أحمد المنسى من عشاق تراب سيناء»، حسبما قالت زوجته منار المنسى فى تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدة أن معظم الأحداث فى مسلسل الاختيار صحيحة تماماً، وهى تحتفظ بالكثير من الذكريات عن هذه الأحداث، التى تناولها المسلسل، وتمثل جزءاً من بطولات المنسى على أرض سيناء، باعتباره أحد الذين يعرفون قيمة سيناء، وتاريخ وبطولات أهلها.

تقول منار المنسى: «كان زوجى عاشقاً لسيناء، ودائم الحديث عنها وعن بطولات أهلها وكرمهم، وكيف أنهم تعرضوا للظلم فى أوقات سابقة، بالإضافة لكثير من الاتهامات الباطلة، رغم أنهم جزء من النسيج الوطنى المصرى، ولا تقل بطولاتهم عن بطولات أى مصرى آخر، لهذا كانت تربط المنسى بهم علاقات طيبة».

ولم تنقطع اتصالات المنسى بأبناء سيناء، حتى عند عودته لقضاء إجازة مع الأسرة، حسبما تقول الزوجة، «فكان يتحدث مع كثير منهم أثناء وجوده معنا، كما كان يحضر جميع المناسبات التى يدعونه إليها»، مضيفة أن الشهيد كان قارئاً جيداً للتاريخ، خاصة تاريخ سيناء، وكفاح منظمة سيناء، وبطولات المقاومة الشعبية، أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلى، وتصدى السيناوية للمساعى الإسرائيلية لتدويل سيناء وفصلها عن مصر. وأشارت إلى أن المنسى كان يتحدث عن موقف القبائل السيناوية من محاولات بذر الضغينة فى صدورهم، كما كان يؤكد أن شيوخ القبائل لو وافقوا على الخطة الإسرائيلية لكان لهم نصيب الأسد من الغنائم، إلا أنهم رفضوا بيع وطنهم، لأنهم أكثر محبة لأرضهم، ويعرفون تاريخهم جيداً، لهذا ساعدوا فى كثير من العمليات داخل سيناء.