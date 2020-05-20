فيفي عبده لـ يوسف الشريف: 1000 مبروك على "النهاية".. من نجاح لنجاح

باركت الفنانة فيفي عبده للفنان يوسف الشريف على مسلسله الجديد "النهاية"، والذي يعرض خلال شهر رمضان.

وكتبت له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "‏1000 مبروك ربنا يبارك لك إن شاء الله ومن نجاح لنجاح إن شاء الله يا رب".

وتدور أحداث فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.