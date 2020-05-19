محمد أنور ضيف الحلقة 26 من مسلسل عمر ودياب

بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل عمر ودياب بنهال عنبر والتي تؤدي دور والدة مصطفى خاطر والفنان محمد محمود، الذي يؤدي دور خال علي ربيع وهما يحاولان أن يصالحا الثنائي بعد أن تخاصمنا بسبب عربة الكبدة وطرد علي ربيع لمصطفى خاطر.

فيما تقنع نهال عنبر ابنها مصطفى خاطر بأن يلتقيا في كافية ويقنع محمد محمود ابن أخته علي ربيع أن يذهبا الكافية لدخول الحمام ويلتقي الثنائي لكنهم يتشاجران مرة أخرى ويترك مصطفى خاطر الكافية ويذهب لكنهم يتصالحان بعد أن يذهب علي ربيع لمصطفى خاطر على السطوح ليصالحه.

فيما يلتقي عمر بنجم مسرح مصر محمد أنور والذي يظهر بشخصه في الشارع ويعرف منه أن اللبيس وقع له حادث فيعمل معه لبيس ويذهب بالفعل ويجلس على باب غرفته ويمنع مساعدة الاستايلست من الدخول.

ويقنع عمر محمد أنور أن يرتدي ملابس غريبة ليس لها علاقة بالدور ثم يذهب مصطفى خاطر وهاجر عفيفي وكارولين عزمي له اللوكيشين ليتصالحا ويدخل له دياب ليخرج لخطيبته.

يعرض مسلسل "عمر ودياب"، على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.