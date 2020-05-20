حظك اليوم الأربعاء 20-5-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يحترم مواليد برج الجدي المسؤولية ويثبت كفاءته في تحملها دائما، ويبذل كل ما بوسعه ليكون جديرا بهذه المسؤولية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالبعض مشاريع مشتركة ولقاءات مثيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يرفع من معنوياتك وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.