حظك اليوم الاثنين 18-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يحب برج الدلو السفر، التغيير، والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة وأعصابهم مشدودة في غالب الأحيان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللدخول في مختلف النشاطات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان هشام سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 27 يناير.