الديهي: أوضاع بليبيا الآن تؤرق الدولة المصرية وتمس بأمنها القومي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما كان يجري في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كان أفضل مئات المرات مما يجري على الساحة الليبية الآن، فليبيا الآن دولة متهتكة الأواصر، وأصبحت دولة متوترة وموترة لجيرانها، بسبب تغيب إرادة الجماهير أو تحجب، إرادة الجماهير الليبية محجوبة خلف الأصوات الزاعقة لأسلحة الإرهابيين.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن ليبيا أكبر دولة في العالم بها أسلحة في يد الميلشيات، والوضع في ليبيا يؤرق الدولة المصرية، ولن تسمح الدولة المصرية القوية، والجيش المصري الأقوى في المنطقة والإقليم بأن يكون هناك عبث أو مساس بالأمن القومي المصري.

وأوضح أن مصر لا تتدخل في شؤون دولة مهما كانت، وإنما الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطا مباشرا بأمن واستقرار ليبيا.