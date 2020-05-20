بينها "الاختيار".. ماجد المصري ضيف شرف دراما رمضان بـ3 مسلسلات

يُعد الفنان ماجد المصري واحدا من نجوم الدراما بمصر، حيث يمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال الدرامية والمشاركات في موسم شهر رمضان بالأعوام الماضية.

إلا أنه لم ينافس الفنان ماجد المصري في موسم شهر رمضان الحالى ولكنه ظهر كضيف شرف في أكتر من مسلسل تنوعت ما بين الدراما الكوميديا والاجتماعية.

وفي الحلقة الـ26 من مسلسل "لما كنا صغيرين" ظهر الفنان ماجد المصري ضيف شرف مجسدا شخصية لواء شرطة يدعى أحمد العتال ويقوم بالتحقيق في الجرائم التي تدور خلال أحداث المسلسل.

كما شارك أيضا الفنان ماجد المصري في موسم دراما رمضان الحالي بمسلسل الاختيار كضيف شرف، وكان عبر "المصري" عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار"، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "شرف ليا أني شاركت في مسلسل الاختيار، كل الشكر والتقدير لحماة الوطن الأحياء منهم، والشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون".

وعلى مستوى الدراما الكوميدية كان الفنان ماجد المصري ضيف أولى حلقات مسلسل "ونسني" وكان ظهوره كضيف شرف في مشهد جمعه بالفنان محمود الليثي.