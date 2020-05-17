انتهاء تصوير مسلسل لما كنا صغيرين.. وبدء مونتاج الحلقات

أعلن المنتج أحمد عبدالعاطي، انتهاء تصوير مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، صباح اليوم الأحد، بشكلٍ نهائي، إذ يُجرى حاليًا عملية المونتاج للحلقات المُتبقية قبل تسليمها لقنوات العرض.

تدور أحداث مسلسل لما كنا صغيرين في إطار تشويقي مثير، حول 5 أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة "سليم منصور" الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.

مسلسل لما كنا صغيرينِ، بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، نبيل عيسى، هاني عادل، كريم قاسم، محمود حجازي، منة فضالي، أشرف زكي، حسن عبدالله، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، وهلا السعيد، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.