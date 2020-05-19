أمير كرارة: "الاختيار" الأول على "تريند" تويتر بعد عرض الحلقة الـ26

نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" صورة من مسلسل "الاختيار".

وعلق عليها قائلاً، " مسلسل الاختيار الأول على تريند تويتر مصر بعد عرض الحلقة الـ26".

وشهدت الحلقة الـ26، بتمركز القائد منسي ورجال الكتيبة 103 صاعقة في مربع البرث، وتدربوا لمواجهة التكفيريين والقضاء عليهم وإفساد مخططاتهم ضد الجيش، ومواجهة الإرهابيين.

"الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.