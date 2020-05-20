محمد رمضان عن أزمته مع صاحب مطعم البرنس: "مافيش برنس غير رضوان"

مازح الفنان محمد رمضان، جمهوره قائلًا: "مسلسل البرنس نمبر وان.. المسلسل رقم واحد في مصر والوطن العربى".

وعلق رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على أزماته وخلافته الأخيرة: "كنت مكبوت شوية الفترة الأخيرة، وكان عندي واجب وطني عايز أديه، وكان عندي رخصة لأني موصلتش لسن الحكمة الكاملة، وكنت حاد في تصريحاتي وأؤكد أن جمهورى وشعب بلدى هم عائلتى الحقيقية".

وواصل في تعليقه على عبارة "نمبرة وان": "لما قولت أنا نمبر وان كنت بكرر كلام الجمهور، لأني سمعتها كتير في الشارع، ولما قلتها في الأغنية قوبلت بهجوم شديد جدا، فقمت مغني الملك عشان أقلل الهجوم، أنا بهزر وبناكف في جمهوري وبتعامل معاهم على إنهم عيلتي، ومهنتنا مش الغلطة فيها بفورة، فيها هزار ومتعة وتصريحاتنا دي فيها إمتاع، وبيتكلموا عليها، وتصريحاتنا دي نوع من أنواع التسلية".

وفى رده على سؤال الإبراشى حول أزمته مع صاحب مطعم البرنس، قال: "مفيش برنس في مصر غير رضوان، والبرنس هو رضوان البرنس".