محمد رمضان محتفلا: مسلسل البرنس يحتل 9 مراكز على تريند يوتيوب مصر

احتفل الفنان محمد رمضان بمؤشرات نجاح مسلسل "البرنس"، الذي يجسد بطولته، مؤكدا أنه تصدر تريند يوتيوب مصر.

وقال الفنان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "الحمد لله.. البرنس النهاردة يحتل 9 مراكز على تريند يوتيوب مصر".

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتي dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.