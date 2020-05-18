محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على يوتيوب إلى 2 مليار و800 مليون مشاهد

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول قناته على يوتيوب إلى 2 مليار و800 مليون مشاهد.

وكتب رمضان على فيسبوك: "الحمد لله، ثم شكرا الجمهور الكبير اللي تخطت به قناتي الرسمية على يوتيوب الـ 2 مليار و800 مليون مشاهدة، وتم تصنيفها عالميا، ربنا يقدرني دايما على إسعادكم يا أغلى الناس".

محمد رمضان يعرض له حاليا مسلسل "البرنس" على قناتي dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.