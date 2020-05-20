أحمد زاهر عن "فتحي البرنس": أكتر شخصية شر في التاريخ..وبيجي لي تهديدات

قال الفنان أحمد زاهر، إنه جسد الشخصية الأكثر شرًا في تاريخ الدراما المصرية والعربية، من خلال دوره في مسلسل "البرنس".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هذه الشخصية هي أكثر الشخصيات شرًا، وأنه مستحيل كل هذه الصفات السيئة تتجمع في شخص واحد: "جسدت أكثر الشخصيات شرًا، وكل صفات الشر تجمعت في شخصيتي بمسلسل البرنس، وكنت بطلع 50 وش في مشهد واحد، بلا تعاطف أو أي إنسانية، وكان بني آدم عجيب، ومعرفش محمد سامي ألفه إزاي".

وأشار إلى أن تصوير المسلسل استغرق 4 أشهر: "الشخصية أثرت فى علاقتي بالبيت.. كنت واخد فتحى معايا البيت وعايش بيه".

وأكد زاهر أنه يتلقى تهديدات كل يوم، ورسائل عبر هاتفه المحمول وتوعد بالانتقام، معتبرًا أن هذه المرة الأولى التي يلمس فيها كل هذا النجاح.

وتابع: "أول مرة أحس بالناس تتوحد مع مسلسل من أيام المال والبنون والضوء الشارد وليالي الحلمية، وده مش بس في مصر لكن في الشارع العربي كله".

واستطرد: "بتشتم كل يوم على السوشيال ميديا"، مضيفًا: "كلهم عاوزين يقتلونى، ينفع كده؟"، وتابع مازحا مخاطبا وائل الإبراشي "أنا في حماك يا أستاذ وائل"، وأكمل "كل يوم يجيلى رسايل هنجيبك يا فتحى ومش عارف إيه، كأنى عايش كده في حقيقة".

وأضاف زاهر: "عملت أدوار كتيرة ونجحت، بس أول مرة ألمس النجاح والبريق ده، أول مرة أشوف الناس بتتوحد مع مسلسل بالشكل ده من أيام المال والبنون وليالى الحلمية، نجاح مذهل".