بعد حصول 18 فندقا عليها.. تعرف على علامة السلامة الصحية

تهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية علامة السلامة الصحية، شكلها، ماذا تعني، وفقا لوزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

علامة السلامة الصحية

وضعت وزارة السياحة والآثار عددا من الشروط والإجراءات الصحية لفتح الفنادق، كما ميزت الفنادق علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل، ما يفيد تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية، هي عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاث علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة.

وكانت تسلمت 18 فندقا من فنادق محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال الأربعة أيام الماضية قام عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، بتفتيش ومراجعة 27 فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، وقد أسفرت نتائج الفحص عن أن 9 من 16 فندقا بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، و7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وتم إعطاؤها شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء.