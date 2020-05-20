الشامي عن أحمد مجدي: مكنتش أعرفه قبل "فرصة تانية".. وكسبت صديق رائع

أعرب الفنان أحمد الشامي، عن سعادته بعلاقة الصداقة التي أصبحت تربطه بالفنان أحمد مجدي، بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل "فرصة تانية"، مع الفنانة ياسمين صبري.

وشارك الفنان أحمد مجدي، صورًا من حلقة اليوم، حيث تزوج الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأعاد الشامي، مشاركة تغريدة الفنان أحمد مجدي، وكتب معلقًا عليها: "أنا بجد كسبت أخ و صديق أحمد مجدي مكنتش أعرفه قبل التصوير بس فعلًا إنسان فوق الوصف ومحترم أوي وجميل من جوه، كسبت صديق فعلاً".