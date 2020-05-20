الشامي عن أحمد مجدي: مكنتش أعرفه قبل "فرصة تانية".. وكسبت صديق رائع
كتب:
شريف سليمان
02:38 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
أعرب الفنان أحمد الشامي، عن سعادته بعلاقة الصداقة التي أصبحت تربطه بالفنان أحمد مجدي، بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل "فرصة تانية"، مع الفنانة ياسمين صبري.
وشارك الفنان أحمد مجدي، صورًا من حلقة اليوم، حيث تزوج الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
زياد ملك⠀— Ahmed Magdy (@amagdy) May 19, 2020
⠀#فرصة_تانية⠀#أحمد_مجدي pic.twitter.com/JUom7TjZcI
وأعاد الشامي، مشاركة تغريدة الفنان أحمد مجدي، وكتب معلقًا عليها: "أنا بجد كسبت أخ و صديق أحمد مجدي مكنتش أعرفه قبل التصوير بس فعلًا إنسان فوق الوصف ومحترم أوي وجميل من جوه، كسبت صديق فعلاً".
انا بجد كسبت اخ و صديق احمد مجدي مكنتش اعرفه قبل التصوير بس فعلا انسان فوق الوصف و محترم اوي و جميل من جوة كسبت صديق فعلاً ...@amagdy https://t.co/AxqsmEGSFX— Ahmed Shamy (@AhmedShamy) May 19, 2020