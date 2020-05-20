بسمة وهبة: الإخوان ذيول أردوغان.. وعندهم استعداد للخنوع لأبعد مدى

شنَّت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإخوان والداعمين لهم، تزامنا مع توتر الأوضاع في دولة ليبيا.

وقالت وهبة: "لكل ثعبان ذيل، والبعض ذيله أخبث وأحقر من الثعبان نفسه، أخبث ثعابين الأرض الآن هم النظام التركي حيث يقوده الموهوم بالخلافة والعظمة رجب أردوغان".

وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة إكسترا نيوز: "الهري اليوم على ذيول قطر وتركيا في الوطن العربى من سياسيين وصحفيين وإعلاميين ومشاهير سوشيال ميديا مأجورين يكتبون أوهاما عن عظمة تركيا واقتصادها، رغم انهيار الاقتصاد التركى".

وأوضحت أن هؤلاء يتحدثون عن تركيا ووهم الحرية، مستطردة: "حرية إيه، وظلم وفساد في العالم أكمله، حيث يصفه العالم بالإجرام وتمويل الإرهاب ونشر الفوضى في بلاد العرب والمسلمين".

وهاجمت الإخوان، قائلة :"الإخوان ذيول تركيا وعندهم استعداد للخنوع والانحطاط لأبعد مدى، حيث يهاجمون قرارات مصر والسعودية والإمارات في حين أن تركيا تتخذ نفس القرارات ويدعمونها".

وتابعت :"أردوغان رغم كورونا عطشان للدم ويشتغل الظروف في نشر القتل والدم بالوطن العربى، حيث قام بنقل 120 مسلح من المرتزقة إلى أماكن تدريب في جنوب تركيا تمهيدًا لنقلهم لليبيا".