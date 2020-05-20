"الأرصاد": درجة الحرارة العظمى 43 في الظل.. في الشمس مختلفة تماما

قالت الدكتورة أيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمى التي تم تسجيلها اليوم بلغت 43 درجة، وهي موجة شديدة الحرارة تشهدها كافة أنحاء الجمهورية وبدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي ومستمرة للخميس المقبل: "متوقع غدا وبعد غد تصل درجة الحرارة العظمى لـ43 درجة".

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة العظمى التي يتم إصدارها من قبل هيئة الأرصاد تكون درجة الحرارة في الظل وهي طبقا لشروط المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "لو إحنا واقفين في الشمس الموضوع بيختلف تماما"، موضحة أن هناك عددا من العوامل الأخرى التي تؤثر في ارتفاع درجة الحرارة في الشمس مثل حركة الرياح وسرعتها والرطوبة أو الهواء الجاف: "كل شخص بيكون شايف فرق كبير بين الظل والشمس المباشرة".

ونصحت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة بداية من فترة الظهر وحتى العصر كونها الأعلى قيمة في درجات الحرارة خلال الموجة، مشيرة إلى أنه ووصولا ليوم الجمعة المقبل ستصل درجة الحرارة لـ36 درجة مئوية، وتنخفض يوم السبت لتصل لـ33 درجة: "طقس العيد هيكون معتدل جدا وهيكون فيه انخفاض أكبر في درجات الحرارة".