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في نقاط.. تعرف على جهود "الهجرة" في دعم البحث العلمي لمجابهة كورونا

كتب:

سماح حسن
09:25 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

تبذل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج جهود مع خبرائنا في الخارج في دعم البحث العلمي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته واهم الجهود في النقاط التالية

* مناقشة طبيعة فيروس كورونا المستجد وشراسته البيولوجية

* لماذا استنفر الفيروس المنظومات الصحية حول العالم

* طبيعة اللقاح وتكوينه وتجاربه السريرية الجارية

* أهم فرسان الرهان للعلاجات الدوائية المختلفة وأيها أكثر توقعا للوصول للإجازة وميعاده المتوقع للتداول

* التحاليل المجازة حتى الآن، واختلافها وقيمة كل منها في الادارة الميدانية للوباء

* الوضع الوبائي في مصر من منظور طبي وسبل التعامل معه من واقع التجارب الدولية الجارية