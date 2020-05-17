"بدأت من مصر".. وزيرة الهجرة تكشف تطور أزمة العالقين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وكل دول العالم، برزت أزمة العالقين، حيث بدأت بالعالقين المصريين على أرض الدولة المصرية، من العمالة الذين كانوا يعملون في الخليج.

وأضافت خلال حواره ببرنامج "حوار مسؤول"، عبر قناة "النيل للأخبار": "نظرا لغلق المطارات لم يتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم، ومن هنا جرى تشكيل غرفة عمليات في الوزارة لتلقي كل الطلبات والاستغاثات والمناشدات للمساعدة مرة أخرى إلى منطقة الخليج".

وتابع: "بتطور الأزمة بدأنا نسمع عن أزمة العالقين في الخارج، مثل الطلبة والعمال وحضور المؤتمرات، ولهذا بدأنا العمل على حل مشكلة هذه الشريحة، وجرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وكل السفارات والقنصليات طالبت بتسجيل البيانات حتى تتمكن الدولة خريطتهم وعددهم".

وحول سبب إطلاق مبادرة "خلينا سند ليك"، قالت "مكرم": "هذه المبادرة تكفل كل العالقين، لأن الكثير منهم وأغلبهم لا يمتلكون مسكنا أو أموالا كافية أو إقامة أو أدوية، حيث عملنا على مساعدتهم ماديا ومعنويا وطبيا، ولا أنسى دور الكنيسة المصرية، بشأن العالقين في كينيا ووجه الكنيسة المصرية في كينيا لكي تفتح أبوابها في استقبال العالقين من رعاية واستضافة وتمريض".