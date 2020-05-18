الهجرة: تأكيد الرئيس أهمية المواطن بالخارج إشارة قوية للثقة في الدولة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إنه يتم اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية داخل وزارة الهجرة من خلال تخفيض عدد العاملين ونحاول بقدر الإمكان الكشف بصفة مستمرة واتخاذ كل الأدوات التي يجب أن يتخذها الموظف أو العامل في هذه الوزارة والحفاظ على سلامتهم وكل الموظفين بداية من مساعد الوزير حتى السائق التي يعمل داخل الوزارة.

ووجهت مكرم، خلال حوارها ببرنامج "حوار مسؤول"، عبر قناة النيل للأخبار، رسالة العالقين بالخارج "أن بلدهم مش نسياهم والقيادة السياسية بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم كله بشكل كبير من تفشي جائحة فيروس كورونا، وأن الدولة المصرية قيادتها لم ترفض طلب أي مصري بالعودة إلى أرض الوطن".

وأضافت، أننا نعمل في إجراءات يجب أن نحافظ بها على مصلحة الدولة المصرية وأمنها وسلامتها وأيضا على أمن المواطنين، فكل الشغل التي نفذته اللجنة برئاسة رئيس الوزراء كان مؤسسيا واتخذنا فيه بعض الوقت لأننا نحافظ على صحة المواطن العائد لمصر والمواطن داخل الدولة.

وشددت، على المواطنين بعدم تصديق كل ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي لأننا ما زلنا في حرب شرسة وتزداد في هذه الأزمات، لكن بالتأكيد إعلان الرئيس السيسي بأهمية المواطن في الداخل والخارج بالنسبة لدولته إشارة قوية أنه لا بد من تصديق والثقة في دولتنا.