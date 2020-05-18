بعد حديث مدبولي.. خبيرة بكتيريا ومناعة توضح فائدة غسيل وكي الكمامات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ العالم توجه إلى إنتاج الكمامات المصنعة من الأقمشة، لأنّ لها صفة الاستدامة، حيث يمكن أن تغسل وتكوى وترتدى مرة ثانية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنَّه جرى التنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإنتاج هذه الكمامات التي ستصنع من الأقمشة بمواصفات محددة لتتاح أمام المواطنين، حيث إنَّه لن يتمّ السماح للمواطن باستخدام وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات، وسيجرى توقيع عقوبات شديدة إذا تمت مخالفة هذا الأمر.

الكمامات الطبية منها أنواع مختلفة، منها نوع N95 وهو الأكثر فعالية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، ويستخدم هذا النوع بين الأطباء لتعاملهم المباشر مع المرضى في مستشفيات العزل، ونوع آخر يستخدم لمرة واحدة مكون من 3 طبقات وفي الوسط فلتر لمنع وصول الفيروسات إلى الشخص ونوع آخر قطني يمكن غسله وكيه جيدا وإعادة استخدامه مرة آخرى، وهذا النوع هو المقصود من حديث الدكتور مصطفى مدبولي، وهو معروف ومتداول في دول العالم ويمكن استخدامه لأكثر من مرة، بحسب قول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة.

كي الملابس بشكل عام، والكمامات هنا بشكل خاص، يساعدها على التخلص من أي ميكروبات أو فيروسات عالقة بها، وبحسب تصريح الدكتورة نهلة لـ"الوطن" الأساس في تلك العملية هو الغسيل جيدا بالماء والصابون والكي تحت درجة حرارة مرتفعة يعمل على تعقيم وتطهير المادة القطنية من أي ميكروبات وبالتالي يمكن إعادة استخدامها مرة آخرى وتكون ذات فعالية أيضا في الوقاية من العدوى.

وكان "مدبولي" أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنَّ أهم إجراء من إجراءات التعايش مع كورونا، هو ارتداء الكمامة عند التواجد في أماكن عامة أو تكدسات وهو إجبار سيطبق في المنشآت الحكومية وفروع البنوك، وسيكون ارتداء الكمامة شرط لدخول هذه الأماكن.