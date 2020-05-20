وفاة 75 شخصًا بفيروس كورونا في موسكو خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية الثلاثاء، وفاة 75 شخصًا بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، مقارنة مع 71 حالة أمس الاثنين.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 75 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1726 شخصا، مقارنة بـ1651 بالأمس.

ويشير هذا العدد إلى استقرار نسبي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية 15 مايو 74 حالة، وفي 16 مايو 71، وفي 17 مايو 77، وفي 18 مايو 71.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 149،607 إصابات.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح اليوم 299،941 إصابة، بينها 2837 وفاة و76130 حالة شفاء.وأعلنت السلطات الصحية الروسية، في وقت سابق، أن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا تشهد استقرارا في كل أنحاء البلاد، مشددة على التمكن من وقف ارتفاع مستوى انتشار المرض.