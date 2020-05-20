متحدث الصحة: "سيناريو قبل رمضان" يتكرر مرة أخرى وتسبب في زيادة إصابات كورونا قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن سلوكيات المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية قبل عيد الفطر، تشابهت مع نفس السلوكيات التي حدثت قبل أيام من شهر رمضان وتسببت في زيادة أعداد الإصابات اليومية بكورونا.

وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تلك السلوكيات هي السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات خلال آخر 24 ساعة إلى 720 حالة نصفهم من القاهرة فقط، مشيرا إلى أن النزول للأسواق وعدم حرص المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ساهم في الانتشار.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة، أنه تم خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم. وأوضح خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.