مدير مستشفى حميات إمبابة: أعداد مصابي كورونا تزيد بمتوالية هندسية

علق الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات إمبابة، على ارتفاع أعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا وكسر حاجز الـ700 اليوم، قائلا: "التفسير العلمي هو أننا نزيد بمتوالية هندسية ومش مطلوب من الشعب سوى ارتداء الكمامة وترك مسافات آمنة بين الشخص والآخر وبدون ذلك سنكون في الخطر وهنضيع نفسنا".

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "بقول للناس مصر محتاجة متطوعين بدل اللي قاعدين على السوشيال ميديا ينشروا سلبيات.. الوضع لا يحتمل سوى الوقوف بجوار مصر والتأكد أن الأطقم الطبية تجازف بأنفسها من أجل المواطنين.. إحنا محتاجين متطوعين في العمل المجتمعي ".

وتابع خليل: "عاوزين الناس اللي بتفهم في الـ IT علشان نعمل برامج لحصر المرض، ومحتاجين نجوم الفن والمجتمع توعية المواطنين، ومحتاجين رجال الأعمال تتبرع وتساعد المستشفيات بالدعم لأنه الحكومة عاملة اللي عليها وزيادة ومش هتقدر تعمل أكتر من كدا".

واستكمل خليل: "محتاجين متطوعين لتوعية الناس وتثقيفهم قدر الإمكان".