محافظ بورسعيد: السلوكيات الخاطئة والزحام سبب زيادة عدد مصابي كورونا

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن السلوكيات الخاطئة والإهمال والزحام السبب في ارتفاع أعداد المصابين بفيرس كورونا من الحالات اليومية التي تم رصدها ووصلت اليوم إلى أعلى معدل لها بلغت 18 حالة.

وقال المحافظ في بيان "أبنائي وإخوتي وأهلي أبناء بورسعيد الأعزاء حققنا سويا خلال السنوات الماضية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، العديد من الإنجازات غير المسبوقة على أرض بورسعيد جعلتها قاطرة التنمية في مصر، كما تجاوزنا سويا تحديات كبيرة، وفي هذه المرحلة الحرجة نحن أمام تحدٍ جديد يواجهه العالم كله وهو فيروس كورونا المستجد.

وبالفعل نجحنا معا خلال مرحلة مضت في الوصول بإجمالي أعداد المصابين بالفيروس المستجد ببورسعيد إلى الرقم "صفر"، إلا أن الإهمال والسلوكيات والعادات الخاطئة التي يقدم عليها البعض تسببت في زيادة أعداد المصابين بالمحافظة مرة أخرى، وصلت ذروتها اليوم إلى 18 حالة وقبلها 9 حالات وسبقها 15 حالة رغم الجهود التي تبذلها كافة أجهزة المحافظة والتزام شريحة عريضة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن بين السلوكيات والعادات الخاطئة التي جرى رصدها الأيام الماضية زحام الأسواق وتجمعات المواطنين في عدة مناطق متفرقة بأحياء المحافظة وغيرها من السلوكيات والعادات التي حذرنا منها مرارا.

أهلي وإخوتي أبناء بورسعيد الباسلة.. أجدد مناشدتي لكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال البعد عن الزحام، وارتداء أدوات الوقاية، وترك مسافات آمنة بين الأشخاص بعضهم البعض، واستخدام المطهرات، وعدم الزحام والتكالب على الأسواق واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت، والنزول من المنزل للعمل أو الضرورة القصوى فقط، والتوجه إلى المستشفى أو الاتصال بالأرقام المعلنة فور الشعور بأي أعراض للفيروس، وعدم الاستهتار والاقدام على سلوكيات وتصرفات تضر بكم وبأسركم ووطنكم.

كل ثقة في قدرتنا سويا على تجاوز تلك المرحلة الحرجة، وتقليل أعداد الحالات الايجابية والعودة للرقم "صفر" مرة أخرى، وتمنياتي لكم جميعا بكل خير وصحة ولمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.