بـ"رسومات فرعونية".. محمد رمضان يطرح جزءا من أغنية "كورونا فيروس"

كشف الفنان محمد رمضان، عن جزء من الفيديو الكليب الخاص بأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "كورونا فيروس"، والتي يطلقها تزامنًا مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد.

ونشر رمضان مقطع فيديو قصير، لم يتجاوز الـ16 ثانية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمن مشهدا من الفيديو الكليب الخاص بأغنيته المنتظرة.

وعلق رمضان على مقطع الفيديو قائلًا: "أغنية كورونا فيروس قريبًا، هل أنتم مستعدون؟ ثقة في الله نجاح".

وأظهرت الثواني القصيرة التي شاركها رمضان مع جماهيره من الفيديو كليب، اعتماده على الرسومات الفرعونية، حيث ظهر رمضان على شكل رسمة فرعونية على إحدى الجدران.

وكان رمضان أعلن عن إطلاق الأغنية، عن طريق تدشينه مقطع فيديو قصيرا في وقت سابق، ظهر خلاله برفقة ابنته أثناء ترديدهما لكلمات الأغنية.

ويشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني لهذا الموسم، بمسلسله "البرنس"، والذي يحقق نسب مشاهدات عالية.