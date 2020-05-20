عقد بـ 812 مليون دولار.. خطوة جديدة من ترامب لإنتاج علاج كورونا

أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تنفيذ خطوة جديدة في طريق صناعة علاج لفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى بشكل كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنح ترامب، عقدًا تبلغ قيمته 812 مليون دولار لشركة أميركية جديدة لتصنيع الأدوية ومكوناتها، من أجل بدء العمل على إنتاج الأدوية والمواد الخام بها، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وجاءت خطوة الإدارة الأمريكية تلك، بعدما اقتصرت الصناعة على المصانع الصينية والهندية في الفترة الأخيرة.

وقال بيتر نافارو، مدير مكتب سياسة التجارة والتصنيع في البيت الأبيض: "لقد اعتمدنا لفترة طويلة جدا على سلاسل التصنيع والإمداد الأجنبية فيما يتعلق بأدويتنا المهمة والمواد الفعالة لهذه الأدوية، بينما نعرض صحة أمريكا وسلامتها وأمنها القومي لمخاطر جسيمة".

وعن تفاصيل التعاقد، كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أنها منحت عقدا لمدة 4 سنوات قيمته 354 مليون دولار لشركة "فلو" للتصنيع الدوائي، إحدى شركات القطاع الخاص، لإنتاج أدوية كورونا والأدوية الأساسية الأخرى ومكوناتها، على إمكانية تمديد العقد بقيمة تصل إلى 812 مليون دولار على مدى 10 سنوات.