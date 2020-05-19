عاجل.. ترامب: سأستمر في تناول هيدروكسي كلوروكين لفترة كإجراء وقائي

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيستمر في تناول هيدروكسي كلوروكين لفترة كإجراء وقائي، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأعلن ترامب، قبل قليل "أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين بقرار شخصي لحماية إضافية".

وكان ترامب، أعلن أمس، إنه يجري فحوصات دورية، وأنه غير مصاب بفيروس كورونا، وكشف ترامب: "أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين منذ أسبوع ونصف".

وقال ترامب، إن الصين يجب أن تحاسب بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأضاف ترامب، أن "الصين تدفع 45 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية بينما تدفع الولايات المتحدة 450 مليون دولار"

وانتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية، معتبرا إياها "دمية" في يد الصين، وقال ترامب: "ندفع الكثير للصحة العالمية ولا نتلقى شيئا في المقابل".