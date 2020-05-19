عاجل.. ترامب: "أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين بقرار شخصي لحماية إضافية"

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، " أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين بقرار شخصي لحماية إضافية" حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل .

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، إنه يجري فحوصات دورية وأنه غير مصاب بفيروس كورونا، وكشف ترامب: "أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين منذ أسبوع ونصف".

وقال ترامب، إن الصين يجب أن تحاسب بسبب تفشى فيروس كورونا. وأضاف ترامب، أن "الصين تدفع 45 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية بينما تدفع الولايات المتحدة 450 مليون دولار"، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" .

وانتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية، معتبرا إياها "دمية" في يد الصين، وقال ترامب: "ندفع الكثير للصحة العالمية ولا نتلقى شيئا في المقابل".