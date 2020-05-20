التعليم: إقبال كبير على المدارس اليابانية بعد ساعات من فتح باب التقديم

قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التعليم، إن الإقبال على المدارس اليابانية كبير بعد فتح باب التقديم اليوم، موضحا أن التقديم للمدارس اليابانية إلكترونيا ولا يوجد أي تقديم ورقي خاصة مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة هي شهادة ميلاد الطالب وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وأضاف "الرفاعي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الوزارة أتاحت التقديم للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال فقط من سن 4 سنوات إلى 5 سنوات إلا يوم واحد ويتم احتسابه من 1-10-2020، وبمجرد إدخال الرقم القومي يتم احتساب السن "يوم شهر سنة"، وإذا توافرت الشروط يتم القبول بشكل تلقائي.

وأشار إلى أنه من ضمن الشروط أن يكون الطفل مصري الجنسية، ويكتب ولي الأمر عناوينه، وهناك أولوية للطالب الذي يسكن ولي أمره بالقرب من المدرسة، مؤكدا أنه لا يتم تحديد ذلك بالشوارع أو بالأحياء ولكن على حسب العنوان نظرا لأن جدول الدراسة يكون ممتد ويصل للساعة 3 عصرا.

وأوضح أنه يوجد 7 مدارس يابانية في القاهرة الكبرى، 3 بالقاهرة و3 بالجيزة و1 بالقليوبية، لافتا إلى أن إجمالي المدارس اليابانية 41 مدرسة في 23 محافظة، حيث توجد محافظات بها 4 مدارس أو 3 أو 2 أو مدرسة واحدة، وجار إنشاء مدارس أخرى.