النقل: تسيير ثاني رحلات عبارة القاهرة لنقل المصريين بميناء ضبا السعودي

أعلنت وزارة النقل، أنه تم اليوم تسيير رحلة بحرية للعبارة القاهرة المملوكة لشركة "القاهرة للعبارات" التابعة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا البحري لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضبا السعودي.

جاء ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لعودة المصريين بالخارج، بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ووجه كامل الوزير وزير النقل برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحي وكل الجهات المعنية.

وعقد وزير النقل، اجتماعا مع مسؤولي ميناء سفاجا لبحث إجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم إلى ميناء سفاجا والتي تشمل إجراءات الحجر الصحي وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية، وتواجد فريق الحجر الصحي بعدد كافي لإنهاء إجراءات الفحص الطبي على متن السفينة، مع توفير عدد كافي من ضباط الجوازات لإنهاء الغجراءات في أقصر وقت ممكن ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء.

ولفت وزير النقل، إلى تجهيز أتوبيسات خاصة لنقل العالقين المصريين من الرصيف إلى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة (الحجر الصحي) وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بتطهير وتعقيم العبارة وطاقمها والكشف على القادمين بالتنسيق مع الحجر الصحي.