وزير النقل يكشف خطة تطوير الدائري: سيصبح 7 حارات و"هنشيل بيوت"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، بتطوير الطريق الدائري خلال عام، وتابع: "هتلاقوه 7 حارات و7 حارات في الاتجاه الأخر، بعدما كان 3 حارات و3 حارات، وكل الكباري اللي عليه سيتم توسيعها، وكوبري المنيب هنعمل كوبري يمينه، وهيبقى 8 حارات و8 حارات، ومنطقة المتحف والهرم هيبقى 9 حارات و9 حارات".

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أننا نزلنا 6 شركات في منطقة المنيب لزيادة عدد حارات كوبري المنيب، وواصل كلامه قائلا:" المواطنين ممن بنوا المباني العشوائية والشارع 3 متر و2 متر بين البيت والبيت، وبنوا في غفلة من الدولة وغفلة من الزمن وقت الثورة والانفلات الأمني، مضطرين نتعامل معاهم ونحافظ على الناس دي على الرغم من أنهم مخالفين، وكل مابنلاقي حلول بنحلها علشان منشلش البيوت، ولكن في منطقة لازم هنشيل منها بيوت، وهي المنطقة المحصورة بين طريق الأتوستراد ومنطقة البساتين وحتى كوبري المنيب".

وشرح الوزير: "المنطقة دي، البيوت على طول الطريق، والطريق ده هيتحرك عليه 3.5 مليون راكب ولما نسهل حركتهم ، هنشيل 50 بيت، وهنعوضهم ونديله مساكن بديلة أو أرض أو مبالغ مالية، وسيتم نزع ملكية هذه المناطق الخارجة عن خط التنظيم خصوصا وأن هذه المنطقة مكتظة بالسكان لتوسعة الطريق الدائري".

وأوضح الوزير: "روحت المكسيك وكولومبيا، لكي أشوف الناس بتعمل أيه علشان تحل مشكلة التكدس، لقيت أتوبيس في مسار معزول وسريع جدا وبيشيل عدد كبير جدا ومفرغ الشوارع من الميكروباصات، ونحاول عمل محطات انتظار بالمترو لكي تترك الناس العربات الملاكي ويستقلوا المترو، ونحاول عمل دراسة على الدائري لعمل أتوبيس ترددي له طريق خاص لحل الزحام الرهيب على الطريق الدائري".