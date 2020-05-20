وزيرة الهجرة تشيد بدعم علماء الخارج لوطنهم خلال أزمة كورونا: فخر مصر

ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الكلمة الافتتاحية بالندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية التابعين لقطاع البحث الأكاديمي.

مكرم تدعو لتكوين مجموعة "أصدقاء مكتبة الإسكندرية للخبراء والعلماء المصريين بالخارج" للاستفادة من خبراتهم

وجاءت الندوة تحت عنوان "وباء الكورونا: طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل، ودور الأدوات الثلاثة في مصر"، برعاية الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق.

كما حاضر في الندوة، الدكتور أشرف الفقي أحد العلماء المصريين بالخارج واستشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة "أي إم إس" بواشنطن، والدكتورة مروة الوكيل مدير وحدة البحث العلمي بمكتبة الاسكندرية.

مكرم تثمن جهود الخبراء المصريين بالخارج في أبحاث كورونا والتوعية بالفيروس

من ناحيتها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الشكر لمكتبة الإسكندرية، والدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة، لما تقوم به من جهود آخرها تنظيم هذه المحاضرات العلمية في هذه الفترة المهمة.

ودعت وزيرة الهجرة، في بداية كلمتها، إلى تكوين مجموعة "أصدقاء مكتبة الإسكندرية للخبراء والعلماء المصريين بالخارج"، حتى يمكن الاستفادة من خبراتهم العميقة في شتى المجالات من خلال مشاركتهم في هذه المحاضرات، وبالتالي يمكن للوزارات المعنية الاستفادة من هذه المحاضرات المهمة في مرحلة ما بعد كورونا.

عالم مصري يقدم دراسات للتنبؤ عبر نماذج رياضية عن تطور انتشار كورونا داخل مصر.. والإصابات والوفيات المتوقعة

وأشادت مكرم، خلال كلمتها، بجهود الخبراء المصريين بالخارج في كل الجهود وصولا لأبحاث مكافحة فيروس كورونا من خلال جهودهم مع الوطن في نشر التوعية لدى المواطنين ودعم ومساعدة البحث العلمي.

وتطرقت وزيرة إلى دور الخبراء المصريين بالخارج في بداية الأزمة، وكذلك دورهم في دعم وطنهم في ظل الأزمة الحالية والتي يعاني منها العالم أجمع، ومنهم الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد علماء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، حيث يتعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال تقديم دراسات علوم البيانات للتنبؤ عبر النماذج الرياضي عن تطور انتشار وتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) داخل مصر، وحالات الإصابة والوفيات المتوقعة، لتكون آلية دعم لمتخذ القرار للتعامل مع المستجدات التي تواجه.

مكرم تشيد بعالم مصري يشرف على تجارب طبية سريرية للعلاجات المعدلة للمناعة بأمريكا

وحاضر في الندوة الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة "أي إم إس" بواشنطن، وهو يمثل فخرًا حقيقيًا لمصر بالخارج، حيث يشرف ويتابع ويقيم التجارب الطبية السريرية للعلاجات المعدلة للمناعة (الأمصال والعلاج الچيني) في واحدة من أهم بيوت الخبرة العالمية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ التجارب السريرية في الولايات المتحدة الأمريكية بمقرها الرئيسي بواشنطن منذ 2014 وحتى الآن، وشارك في الإشراف على التجارب السريرية والمناعية للقاح "الإيبولا" حتى إجازته من هيئة "FDA".

وناقشت الندوة طبيعة فيروس كورونا المستجد وشراسته البيولوجية ولماذا استنفر الفيروس المنظومات الصحية حول العالم. كما تناقش طبيعة اللقاح وتكوينه وتجاربه السريرية الجارية، بالإضافة إلى أهم فرسان الرهان للعلاجات الدوائية المختلفة وأيهما أكثر توقعا للوصول للإجازة وميعاده المتوقع للتداول، كما عرضت الندوة التحاليل المجازة حتى الآن واختلافها وقيمة كل منها في الإدارة الميدانية للوباء، فضلا عن استعراض الوضع الوبائي في مصر من منظور طبي وسبل التعامل معه من واقع التجارب الدولية الجارية.