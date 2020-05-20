عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. تدريب أطباء الامتياز بجامعة القناة

نفذت كلية الطب، تدريب أطباء الامتياز، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس باستكمال منظومة التدريب والتعلم عن بعد بجميع كليات الجامعة.

وأعلن الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن الكلية والمستشفيات الجامعية تنفذ مجموعة من المحاضرات التفاعلية، والندوات التعليمية عبر تقنية الفيديو، من خلال منصة التعليم عن بعد لأطباء الامتياز، وتقدم الندوات والمحاضرات تحت إشراف الدكتور عادل حسن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف طنطاوي مقرر عام أطباء الامتياز، وتنفذها إدارة التدريب بالمستشفي الجامعي تحت إشراف الدكتورة مني كارم مدير إدارة التدريب.

وأضاف عنتر، أنه تم التنسيق للتدريب بقسم العناية المركزة، كما نظمت الدكتورة عبير عزت تدريب أطباء الامتياز على سبل مكافحة العدوى والخاصة بكيفية التعامل ومواجهة فيروس الكورونا.

واليوم تم البدء بأولى المحاضرات أونلاين، و قدمت المحاضرة الدكتورة إيمان رياض أستاذ مساعد الأمراض الصدرية والباطنة بكلية الطب جامعة قناة السويس، وذلك بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بكلية الطب، تحت إشراف الدكتورة سماح العايدي مديرالوحدة ومنسق التحول الرقمي بالكلية.