مجلس جامعة القناة يناقش بدء الامتحانات النظرية للسنوات النهائية

ناقش مجلس شؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، استعدادات القطاع لبدء الامتحانات النظرية للسنوات النهائية، مع بداية يوليو المقبل، وبالتوازي يتم استكمال الأجزاء العملية والامتحانات العملية لفرق النقل والمقررات التي بها أجزاء عملية على أن يتم استكمال تدريب الجزء العملي والإكلينيكي، والامتحانات العملية والإكلينيكية للفرق النهائية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.

كما كلف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الكليات بإعداد الجداول الامتحانية آخذين في الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع مراعاة المسافات البينية بين الطلاب وعدم السماح للطلاب بالتجمع قبل وبعد الامتحانات مع التشديد على ارتداء الكمامة والجوارب والتطهيرالمستمر للجان الامتحانية.

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الدكتور محمد شقيدف