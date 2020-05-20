استقرار الدولار لليوم الثالث.. و15.82 جنيه أقل سعر شراء

سجّل سعرف صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارا سعريا لليوم الثالث على التوالي في عدد كبير من البنوك.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي (بيريوس)، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، قطر الوطني"، الأعلى سعرا للبيع الدولار بـ15.84 جنيه مقابل أمس.

فيما جاءت بنوك "الأهلي المصري، مصر، كريدي أجريكول، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات"، الأقل سعرًا للبيع ليباع بـ15.82 جنيه، مقارنة بأمس.