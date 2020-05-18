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محمود مسلم

عاجل.. الدولار يرتفع في البنوك للمرة الثانية

كتب:

جهاد الطويل
12:07 م | الإثنين 18 مايو 2020
دولار

دولار

سجل سعرف صرف الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه بقيمة قرشين، في منتصف التعاملات اليومية للمرة الثانية، منذ 10 أسابيع في عدد كبير من البنوك.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي - الأهلي الكويتي (بيريوس) - المصري الخليجي - قناة السويس - المصرف المتحد - عودة - المشرق - الاستثمار العربي - العقاري المصري العربي - التنمية الصناعية - التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - أبوظبي الأول - التعمير والإسكان - قطر الوطني" الأعلى سعرا للبيع الدولار بـ15.84 جنيه مقابل 15.82جنيه، أمس.

فيما جاءت بنوك "الأهلي المصري - مصر - كريدي أجريكول - بلوم - مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر إيران للتنمية - الكويت الوطني - المصري لتنمية الصادرات"، الأقل سعرًا للبيع ليباع بـ15.82 جنيه، مقابل 15.80 جنيه، أمس.