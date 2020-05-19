استقرار أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارا في بداية التعاملات اليومية في عدد كبير من البنوك.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي - الأهلي الكويتي (بيريوس) - المصري الخليجي - قناة السويس - المصرف المتحد - عودة - المشرق - الاستثمار العربي - العقاري المصري العربي - التنمية الصناعية - التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - أبوظبي الأول - التعمير والإسكان - قطر الوطني" الأعلى سعرا للبيع الدولار بـ15.84 جنيه مقابل أمس.

فيما جاءت بنوك "الأهلي المصري - مصر - كريدي أجريكول - بلوم - مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر إيران للتنمية - الكويت الوطني - المصري لتنمية الصادرات"، الأقل سعرًا للبيع ليباع بـ15.82 جنيه، بالمقارنة بأمس.