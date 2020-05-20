استشاري باطنة: مرضى السمنة أكثر عرضة للإصابة بكورونا

قال الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والبدانة وأمراض الباطنة، إنّ الحلويات مثل الكنافة والقطايف وكحك العيد تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير: "ممكن ندوق، والناس اللي بتعمل صواني الكلام ده مينفعش، نروح نشتري ويبقى كيلو مشكل وخلصت"، ناصحا بممارسة الرياضة أو تأدية صلاة التراويح لعدم زيادة الوزن.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ فرص الإصابة بفيروس كورونا تزيد احتماليتها مع مصابي السمنة، الذين يزداد الوزن لديهم بمقدار 25 كيلو جراما عن الوزن الطبيعي، موضحا أنّ السبب يرجع لضعف مناعة أصحاب السمنة، إضافة إلى الأمراض المصاحبة للسمنة، مثل الضغط والسكري.

وأشار إلى أنّ السمنة مرض مثل الضغط والسكري ويجب علاجه، وليس فقط الاتجاه لمنع الأكل لأنه مفهوم خاطئ، ومن الأفضل تناول الحلويات بعد صلاة التراويح، حتى يكون الفرد بذل جهد وتحرك، ويصبح الجسم مهيئا لاستقبال السكريات.