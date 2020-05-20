نائب: التعايش مع كورونا ضروري.. وخسائر الفيروس تخطت 3 تريليونات جنيه

قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّه لا يوجد سبيل في الوضع الحالي إلا عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، والتعايش مع فيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي، وعودة الاقتصاديات الدولية للفتح الجزئي، بعد أن تخطت خسائر كورونا الاقتصادية 3 تريليونات دولار عالميا.

وأضاف متولي، في بيان له، أنّ التحديات التي تواجه القطاع الصناعي غاية في الصعوبة، نظرًا لمضاعفة الأعباء عليها نتيجة ضعف حركة المبيعات ودفع أجور العاملين، فالقطاعات الصناعية تجمّدت مبيعاتها بسبب توقف الحركة التصديرية مثل قطاع الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة، والتعايش مع الأزمة سيعيدها للعمل مجددا.

وأوضح أنّ أبرز إجراءات السلامة التي يجب اتباعها في المصانع، تتمثل في تعقيم السيارات التي تنقل العاملين، والكشف الطبي على العاملين، وقياس درجات الحرارة لكل عامل أو فني قبل دخوله إلى خطوط الإنتاج، كأحد وسائل التأمين الخاصة بالمنتجات، ويستحسن الاستعانة بطبيب يكون موجودا بصورة مستمرة داخل المصنع، وإجراء الكشف على المتواجدين بالمصنع.

وطالب النائب، المصانع بإعادة هيكلة نظام العمل لديهم لتقليل عدد العمالة في كل وردية لأقل عدد ممكن، خاصة إذا كان مكان تواجد العمالة ضيقا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما طالب النائب بتكثيف الرقابة من قبل الجهات المختصة على المصانع والعاملين بها، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وحياة العاملين، حتى يتمكن مجتمع الأعمال من الحفاظ على العمالة، وتخرج مصر من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، إذ إنّ العنصر البشري أهم عناصر منظومة الإنتاج.