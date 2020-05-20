صرف 1.26 مليون جنيه فارق نقاط خبز في الأقصر

كشف الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن صرف 86.7% من المقررات التموينية لشهر مايو للمواطنين بمبلغ 37.3 مليون جنية.

وأشار إلى أنه جرى صرف سلع حرة من المنافذ التموينية حتى تاريخ اليوم بتكلفة 1.26 مليون جنيه، فارق نقاط الخبز نتيجة توفير المواطنين من الخبز البلدي المقرر لهم عن شهر أبريل 2020، دون أزمات ووسط توفر جميع السلع التموينية.

وأشار وكيل مديرية تموين الأقصر، إلى أنه جرى تحرير 188 محضرا ومخالفة تموينية في الفترة من 1 حتى 15 مايو الجاري، ضد المخابز والمحلات المخالفة والذبح خارج المجازر الحكومية.

كما جرى صرف 41.3 مليون رغيف بمعدل 2.6 مليون رغيف في اليوم، بخلاف 2000 طن دقيق مستودعات بموجب البطاقات التموينية.