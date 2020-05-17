عبد المعز: القرآن حذر أمهات المؤمنين العفيفات من الخضوع بالقول

قال الشيخ خالد الجندي إنه يوجد حدود للحياء، وهي التي تجعل المرء دائما يشعر بالخجل، وكان أول درس تلقاه سيدنا آدم وحواء عليهما السلام في الكون هو "الحياء"، عندما أخذا يستتران من ورق الجنة رغم أنها زوجته وهو زوجه، لافتًا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن "الحياء شعبة من الإيمان".

فيما قال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "DMC" أن الله يقول لأمهات المؤمنين "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض"، وهذا الكلام كان في عصر الصحابة.

وأضاف عبدالمعز أن الله يرفع من قدر المرأة ولا يعاقبها، "الله يرفع من قدرك علشان الأشكال المريضة متطمعش في جواهر نساء المسلمين".