طلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين يجتازون تدريب GCSP

أنهى طلاب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أمس، الجزء التدريبي الخاص بمركز جينيف للسياسات الأمنية GCSP.

وانضموا الطلاب لقائمة الخريجين بالمركز، التي تضم قادة وتنفيذيين من جميع أنحاء العالم، لاستكمال برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبناء كوادر قادرة على فهم واستخدام آليات حديثة لرسم السياسات، وإدارة عملية اتخاذ القرار وقيادة عجلة التنمية والاقتصاد وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى نمط أكثر حداثة، تماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة.

وراعت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تصميم البرنامج، أن تقدم ورش عمل بالشراكة مع مؤسسات تدريب دولية، مثل المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ENA، ومركز جينيف للسياسات الأمنية GCSP.

وجاءت الشراكة مع مركز جينيف على مرحلتين، الأولى كانت في يناير الماضي ودرس خلالها المتدربون "برنامج مشكلات وتحديات الأمن الدولي في الوقت الراهن"، والثانية في شهر مايو الحالي ودرس خلالها المتدربون برنامج "الأمن السيبراني والقانون الدولي".

وأشاد السفير كريستيان دوسيه مدير مركز جينيف، بالمستوى الاستثنائي لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

يذكر أنّ البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، يهدف منذ بدايته لتأهيل من تنطبق عليهم الشروط من موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة، والفهم النقدي وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها، ليصبح لديهم دور فعال في مسيرة التنمية بالدولة، ويكونوا قادرين على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية.

ووضعت الأكاديمية الوطنية للتدريب مراحل تسجيل وتصفية، شملت اختبارات لغة ومعارف عامة واختبارات سمات ومقابلات شخصية، نتج عنها اجتياز 79 متدربا من أصل آلاف تقدموا للالتحاق بالبرنامج.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري، أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.