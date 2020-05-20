توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الفقيرة بالدقهلية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من توزيع الكميات المقرر توزيعها فى رمضان هذا العام من كراتين المواد الغذائية، حيث وزع مكتب الأورمان بمحافظة الدقهلية 10 آلاف كرتونو مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة الدقهلية.

وأكد شعبان، في تصريح صحفي، أن التوزيع بدأ قبل حضور شهر رمضان بأسبوع على الأقل، وأن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبرعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأشار شعبان أنه تم التوزيع بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (مركز ميت غمر - أجا - السنبلاوين - المنصورة - طلخا - نبروه - بلقاس - شربين - محله دمنة - دكرنس - منية النصر - الكردى - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية - تمى الأمديد - مركز بني عبيد).

وأوضح أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بداءته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التي تكفي الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.