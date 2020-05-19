الغرفة التجارية بالشرقية تدعم متضرري كورونا بــ5000 كرتونة مواد غذائية

أعلن المحاسب عبد السلام محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، تقديم الغرفة لـ 5000 كرتونة مواد غذائية توزع على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكداً علي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جهات العمل المختلفة للتصدى لجائحة كورونا وتقديم أوجه الدعم والمساندة للمتضررين منها.

وأكد أن الغرفة تقوم بدورها الوطني منذ بداية مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تحديد الأسعار التي تناسب فئات المجتمع المختلفة وضبط الأسواق، بما لا يضر بمصلحة التجار بجانب العمل على حل كافة المشكلات التي تواجههم للخروج من تلك الأزمة التي نواجهها جميعا، فضلاً عن دعم المجتمع والتبرع بما يتطلبه الوضع الراهن من احتياجات ومستلزمات وتوفيرها من خلال تكاتف وتعاون الجميع لمساعدة المحافظة على تخطي الأزمة والمرور منها بسلام.