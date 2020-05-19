الأورمان توزع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجا بأسوان

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من توزيع الكميات المقرر توزيعها فى رمضان هذا العام من كراتين المواد الغذائية واللحوم.

وأوضح أن مكتب الجمعية بمحافظة أسوان قام بتوزيع عدد 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، و50 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن المحافظة.

وأكد "شعبان"، أن التوزيع بدأ قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأشار إلى أنه تم التوزيع بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة، وهي أسوان، وادفو، ودراو، وكوم امبو، ونصر النوبة.

وأوضح مدير الجمعية أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمي خيري بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن، وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية، والتى تكفي الأسرة خمسة عشر يومًا، بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.