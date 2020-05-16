سيول خفيفة على منطقة وادي سهب التابع لمدينة سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تعرضت اليوم لأمطار خفيفة ومتقطعة لم تسفر عن سيول، بينما تعرضت منطقة وادي سهب لأمطار متوسطة أدت إلى حدوث سيل ضعيف.

وأكد "العناني"، أن السيل توجه في المجرى الطبيعي له، ولم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، والطريق بين سانت كاترين ووادي وقرية فيران يعمل بصورة طبيعية ولم يجرى غلقه.

وأضاف أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بالمدينة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار بجنوب سيناء في هذا التوقيت، حيث جرى تطهير مخرات السيول ونشر المعدات الثقيلة بمناطق احداثيات السيول.

جدير بالذكر أن شهر مايو، هو بداية الموسم الثاني للسيول التي تضرب بعض مدن محافظة جنوب سيناء.