سيارات تجوب الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا

كلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة، بتسيير سيارات محملة بمكبرات صوتية تجوب شوارع المحافظة، لتوعية وإعلام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب اتباعها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وطالب المحافظ بتخصيص سيارات بكل حي ومركز ومدينة لتجوب الشوارع والقرى والعزب، للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا والإرشادات الصحية الواجب تنفيذها حفاظا على سلامة المواطنين.

ونقلت سيارات محافظة الجيزة رسائل التوعية للمواطنين، والتي تضمنت نشر الوعي عن الفيروس وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، وأهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحد من أي تجمعات وأهمية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وأماكن العمل ووسائل النقل والمنشآت الخدمية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا من خلال مكبرات صوت تم وضعها بالسيارات، تردد تلك الرسائل أثناء مرورها بالشوارع.

ووجّه المحافظ باستمرار تسيير السيارات لنقل رسائل التوعية للمواطنين، مع متابعة دقيقة لتنفيذ قرار حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة، دون ارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتستكمل محافظة الجيزة الحملات المكثفة التي تنفذها لتطهير المنشآت الخدمية ومقرات البنوك والبريد ووسائل النقل وغيرها من الأماكن التي يرتادها المواطنون، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

ونفذت المحافظة حملات تطهير من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة لنحو 600 شارع ومحل ومنزل، ففي البدرشين جرى تطهير وتعقيم قرية ميت رهنية وسقارة وموقف ميكروباص الهرم وسقاره البدرشين وواجهات 52 محلا، و185 منزلا وسوق الخضار و12 شارعا جانبيا، وفي العياط جرى تطهير المحطة وشارع أبوهميلة والمحلات التجارية بـ75 محلا وواجهات المنازل نحو 110 منازل.