الأعلى للإعلام: تهكم وسخرية وألفاظ متدنية وإيحاءات بمسلسل سلطانة المعز

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، 10 ملاحظات على مسلسل "سطانة المعز"، خلال حلقات الأسبوع الثالث، تضمنت 4 مشاهد بها ألفاظ متدنية و3 مشاهد تشويه صورة المرأة وإهانتها وملاحظة لكل من معايير الرصد "إيحاءات جنسية وتهكم وسخرية وشرب خمر".

وأوضح الرصد التحليلي الإحصائي للأسبوع الثالث، نماذج من الملاحظات إذ تم رصد ألفاظ متدنية منها" طظ، كلامهم كله تحت جزمتي، يابت ياناقصة"، كما تم رصد مشهد اعتبره التقرير تهكما وسخرية من الأفارقة " كريمة لزوجها في مقهى للأفارقة بس المكان ده ياخويا رجالة أما فيه نتي، مجدي: يعني ياختي كلهم عزاب ما أكيد كلهم شبه بعض وكلهم في بعضهم".

وكانت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبا وتشويه صورة المرأة.

وحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وأوضح التقرير: "خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني".