الأعلى للإعلام: مسلسل شاهد عيان تضمن مشاهد عنف في الأسبوع الثالث لعرضه

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، 7 ملاحظات على مسلسل "شاهد عيان"، خلال حلقات الأسبوع الثالث، تضمنت 4 مشاهد عنف، وملاحظة متعلقة بكل من معايير الرصد "التدخين وشرب الخمر وعدم احترام القوانين".

وأوضح الرصد التحليلي الإحصائي للأسبوع الثالث، نماذج من الملاحظات إذ تم رصد مشهد قتل زيدان داخل السجن ومشهد قتل أحد المساجين على يد عمر ومشهد تبادل اطلاق نار بين عمر وأفراد العصابة أثناء هروبه من السجن، كما تم رصد مشهد تناول مخدرات لنجع وهيب العزازي.

وكانت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبا وتشويه صورة المرأة.

وحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وأوضح التقرير: "خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني".